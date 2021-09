Počasí si vybralo svou daň nejenom v podobě slabší úrody – na hroznech se ještě podepsala plíseň. Milovníky vylisovaných bobulí dávkovaných po sklenkách to nepotěší, obzvlášť když to není problém pouze v Mladé Boleslavi: obdobné zprávy přicházejí i z vyhlášených vinařských oblastí.

Chladné a deštivé počasí v létě zklamalo mladoboleslavské příznivce koupání – a nyní jeho následky nepotěší ani milovníky místního vína. Ukázala to obhlídka městské vinice ve svahu nad Ptáckou ulicí, kde se víno v novodobé historii pěstuje od roku 2014; tehdy tam v místech, kde se vinohrad v historii nacházel, byly vysázeny dvě stovky hlav vinné révy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.