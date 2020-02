K městské vinici v Mladé Boleslavi by mohla přibýt další, počítá s tím ostatně i rozpočet města na letošní rok.

Vinice na Ptácké ulici | Foto: Šárka Charousková

„Všechno je to ale zatím v rovině teorie,“ vysvětlila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. V letošním rozpočtu je na investici do nové vinice, tedy také například na výkup pozemku, alokována částka 800 tisíc korun. Zatím však vůbec není jasné, kde by další vinice měla být.