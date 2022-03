Na odděleních následné péče jsou návštěvy povoleny denně. Od pondělí do pátku od 15 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 14 do 17 hodin. „Ve všech případech platí, že může navštívit jednoho pacienta pouze jeden návštěvník. Během návštěv je povinné nošení respirátorů FFP2 a provedení desinfekce rukou. Na JIP a covid odděleních jsou návštěvy nadále zakázané. Výjimky určuje ošetřující lékař nebo primář oddělení,“ upřesnila mluvčí nemocnice Hana Kopalová.