Evropské peníze putovaly i do projektů v sociální oblasti. „Nebyly to jen projekty Mladé Boleslavi, ale i ostatních měst a poskytovatelů sociálních služeb Fokus, Centrum 83, R-Mosty či Jistoty Domova. Posledním z těchto projektů byl nákup prostoru v komplexu Senior Parku Na Celně, kde už nyní funguje odlehčovací služba a denní stacionář pro seniory,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Připomněl i dřívější projekty do nástaveb 2., 3. a 6. ZŠ, ale i třeba do rekonstrukce obecního objektu v Josefově Dole pro potřeby mateřské školy. Podařilo se také vybudovat areály mateřské školy Pampeliška a školky v Michalovicích.

Projekty do budoucna

Mladá Boleslav bude čerpat i v dalším programovacím období 2021-2027. Dostala se jako jediné okresní město mezi 13 velkých aglomerací, které mají od Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválenou strategii Integrovaných teritoriálních investic (ITI) nutnou pro čerpání peněz v období do roku 2027. „To bude pro Mladou Boleslav a dalších 62 obcí znamenat, že zde budeme moci uskutečnit projekty za více než jednu miliardu korun. Nyní se nacházíme v přípravné fázi, kdy komunikujeme se všemi starosty v území ITI, zjišťujeme jejich potřeby a porovnáváme to s podmínkami jednotlivých dotací. Předpokládáme, že zhruba v únoru 2023, kdy budeme schvalovat rozpočet města, budeme schvalovat i prvních část těchto projektů,“ řekl Bouška.

Mladá Boleslav také plánuje v rámci ITI projekt Bezodpadové Mladoboleslavsko v návaznosti na výstavbu odpadového centra v Plazích. V rámci ITI bude možné připravovat i další projekty v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, školství, sociální oblasti, veřejných prostranství nebo podpory cestovního ruchu.