„Na webu Zdravého města Mladá Boleslav bylo spuštěno hlasování v anketě Desatero problémů města 2019, která navazuje na akci Fórum Zdravého města,“ uvedla mladoboleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Fórum se konalo v polovině letošního června, lidé na něm vyslovili problémy, které podle nich Boleslav trápí. Dali tak dohromady škálu, o kterých je teď možné hlasovat. Aktuálně se jedná o šestnáct možnosti, mezi kterými je možné vybírat.

„O hlasování nepřijdou ani ti, kdo preferují papírovou formu, v zářijovém vydání měsíčníku Boleslavan vyjde tištěný kupon, který mohou lidé vyplnit a odevzdat či poslat na podatelnu magistrátu města do 30. září,“ uvedla Charousková.

Hlasovat je samozřejmě možné také prostřednictvím internetu, a to na: zmmb.cz. Boleslavany pak trápí například to, že město se svými občany nekomunikuje prostřednictvím Facebooku, přáli by si snižování počtů dětí v jednotlivých třídách škol nebo lepší synchronizaci semaforů.

Při sestavování problémů města nechybělo ani vedení Boleslavi, zastavil se tam náměstek primátora Daniel Marek. Na práci místních, která trvala asi dvě hodiny, prý ocenil velké pracovní nasazení.