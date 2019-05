Mladá Boleslav – Celonárodní potravinová sbírka se odehrála v sobotu a v Mladé Boleslavi o ni byl opravdu zájem. Organizátoři od dárců vybrali dohromady 1062 kilogramů potravin a drogistických výrobků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zbranek Petr

„Doposud byly sbírky jednou za rok, letos jsme měli poprvé jarní. Na podzim se vybralo 1230 kilogramů zboží. Je to srovnatelné. Na to, že sbírka proběhla už po půl roce, je to slušné,“ uvedla Martina Brzobohatá z organizace Luma, která spolu s dobrovolníky sbírku v Mladé Boleslavi fyzicky provádí.