Boleslaváci, lahvičky od dezinfekce nevyhazujte

/FOTOGALERIE/ Město Mladá Boleslav rozdávalo ANTICovid dezinfekci. A zájem ze strany veřejnosti byl obrovský. Při celé akci ale došlo k celkem podstatné chybě. V některých případech totiž občané obdrželi letáček s informací o tom, jak by měli lahvičku od dezinfekce zlikvidovat. To by ale rozhodně dělat neměli, a to kvůli jejímu opětovnému naplňování.

Výdejní místo dezinfekce v mladoboleslavském Domě kultury. | Foto: Deník / Michal Bílek