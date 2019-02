Důvody zdražování bytových i nebytových prostor vysvětloval primátor Mladé Boleslavi a senátor Raduan Nwelati. „K tomuto kroku jsme přistoupili po osmi letech, naposledy jsme nájmy valorizovali v roce 2011, tehdy to bylo o 1,5 %, tedy o aktuální inflaci. Od té doby došlo k inflaci celkem o 10,2 %, nicméně my jsme nájemné nechávali stále ve stejné výši,“ uvedl Nwelati. Rada města si tak odsouhlasila pěti procentní valorizaci.

V městském bytě tak nájemníci zaplatí místo 60 korun za metr čtvereční 63 korun, tvrdí primátor. Zvýšení nájemného se však nedotkne sociálních bytů a bydlení pro matky s dětmi, ani DPS, kde zůstane nájemné na 50 korunách za metr.

Ročně město na nájemném vybere 7,7 milionu korun. Navýšení by mělo do rozpočtu přinést asi 400 tisíc, které by měly sloužit na rekonstrukce městských nemovitostí.