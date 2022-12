„My jsme s prací paní ředitelky Mlčochové velmi spokojeni, a proto mě těší, že ji rada ve funkci potvrdila. Boleslavská ZUŠ má skvělé jméno,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Aktuálně ZUŠ navštěvuje 1000 dětí a zájem o výuku zde je tak veliký, že převyšuje její kapacitní možnosti. Město ji proto chce rozšířit. S těmito plány jde ruku v ruce i varianta nalézt pro základní uměleckou školu nové prostory.

„Zatím jsme ale pouze ve fázi úvah, zda máme vhodný objekt, kam by se mohla přestěhovat. Kromě toho, že by se mohla navýšit kapacita ZUŠ, získali bychom tím i další místa na 9. základní škole. Ale rozhodně nejde o definitivní rozhodnutí, zatím pouze sondujeme, zda je to vůbec možné a vhodné," dodal Daniel Marek.