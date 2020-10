Zajistí jim nejen potraviny, ale i léky, ovšem pouze volně prodejné, nikoli na recepty. Limit u nákupu z lékárny byl stanoven na dva tisíce korun.

Službu si lze objednat v každém všedním dni od osmi do osmnácti hodin prostřednictvím call centra na telefonním čísle 773 228 966.





Objednávky přijaté do třinácté hodiny budou vyřízeny ještě v tomtéž dni, umožní-li to kapacita kurýra a bude-li vše, co si objednavatel přeje, skladem. V opačném případě bude nákup doručen následujícího dne mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

Dovoz je zdarma, cenu nákupu lze přitom platit hotově i kartou.