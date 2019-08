Proti ubytovnám se v poslední době ohradilo nejedno české město. Jedním z nich byla také Lysá nad Labem, jejíž obyvatelé byli proti projektu sdílených dílen, ze kterých se nakonec vyklubala vize ubytoven. Nyní taková zařízení řeší také v Boleslavi.

Náměstek primátora Raduana Nwelatiho Robin Povšík kvůli nim jednal až na Policejním prezídiu České republiky. Výsledkem je úzká součinnost Policie České republiky a místních úřadů. „V Boleslavi i nejbližším okolí v posledních měsících a týdnech vznikají nové nelegální ubytovny pro agenturní pracovníky. Ukázalo se, že bez podpory policie nejsme schopni s touto ilegální činností bojovat, naši úředníci jsou v boji s tímto neduhem díky stávající legislativě téměř bezmocní," prohlásil na to konto Povšík.

Podle radního by v nejbližší době měly začít kontroly ubytovacích zařízení. Povšík také zdůraznil, že se v žádném případě nemá jednat o krátkodobou akci, která za pár dní nebo týdnů vyšumí. Vedení města nelegální ubytovny cizinců i to, že právě jejich klienti často v městě páchají nejrůznější přestupky, neberou na lehkou váhu. Rádi by tato zařízení zlikvidovali. „Nelegální ubytovny nám velmi vadí a my boj s nimi dotáhneme do konce, v jejich kontrolách a likvidaci budeme velmi důslední," dodal Povšík.