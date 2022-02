„Jsme rozhodnuti pomoci občanům Ukrajiny. Naši pomoc chceme koordinovat s ministerstvem zahraničních věcí. Spouštíme proto materiální sbírku, která potrvá od pátku 25. února do středy 2. března. V případě potřeby ji prodloužíme,“ uvedl primátor Raduan Nwelati.

Materiální pomoc v podobě trvanlivých potravin (například rýže, těstoviny, konzervy, mouky apod.), dezinfekčních prostředků, kvalitních přikrývek a termopodložek bude možné přinášet od pátku do středy vždy v době od 9 do 17 hodin do hotelu Věnec na Staroměstském náměstí. Organizátoři upozorňují, že není třeba nosit balenou trvanlivou vodu.

Žlutomodrá vlajka zavlála i na magistrátu v Mladé Boleslavi

Město je také podle primátora připraveno nabídnout několik desítek lůžek s vlastním sociálním zázemím v bývalém areálu Koliba na Štěpánce pro potřeby případných válečných uprchlíků.

„Jsme také v kontaktu s naším partnerským městem Tjačiv na Ukrajině a jsme připraveni pomoci například tamější nemocnici. Formu pomoci budeme dále s naším partnerem konzultovat,“ řekl náměstek primátora Robin Povšík.