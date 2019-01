Mladá Boleslav - Výstavba moderního průmyslového centra zpracování odpadu zkrachovala. Je na obzoru alternativní řešení?

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/imago stock&people

Zpoždění, průtahy, promarněná 180milionová dotace, krach celého projektu a soudní spor. Tak by se dala ve zkratce připomenout historie projektu průmyslového centra zpracování odpadu, které mělo vyrůst ve Východní průmyslové zóně u Řepova a zpracovávat ekologickou cestou většinu komunálního odpadu z regionu. Připravil už Compag ve spolupráci s městem jinou variantu, jak se zbavovat odpadků a zároveň neplatit horentní sumy za skládkování?

Město v posledních měsících konstatovalo, že se pracuje na projektu menšího centra, které by mělo stále aktuálnější problém s likvidací odpadu řešit. Žádné bližší informace o projektu však dosud neposkytlo. Na to, zda již společnost Compag, jejíž 49 procent město vlastní a která se stará o svoz a likvidaci komunálního odpadu, jsme se zeptali primátora Raduana Nwelatiho.

„Jednou za 14 dní se pravidelně scházím s vedením firmy Compag, aby mě informovalo o postupu této investice. Nyní mohu říci, že Compag má jasno o technologii a začalo se řešit stavební povolení," řekl Boleslavskému deníku primátor.

To jednatel Compagu Radek Lizec tak konkrétní nebyl: „To, že naše společnost se stále snaží hledat ekonomicky udržitelné a ekologicky přívětivé řešení likvidace komunálního odpadu, je pravdou, a doufáme, že jeho představení a schválení oběma společníky proběhne v co nejkratší době. (…) Dozajista však bude řešení zpracování odpadu představeno nejdříve zastupitelům města."

Co tato informace znamená? Snad to, že pokud se již pracuje na získání stavebního povolení, bude projekt zastupitelům a samozřejmě také veřejnosti představen co možná nejdříve.

Podle Compagu je kapacita michalovické skládky nadále dostačující, kdy však dostačující být přestane, to společnost nesdělila. K zatím poslednímu navýšení objemu skládky došlo v letošním roce.

Soudní spor, který vede Compag proti společnosti Geosan Group, jež vyhrála výběrové řízení, měla původní centrum stavět, ale nikdy ani nekopla do země, nadále pokračuje.