„Nový web, který připravilo město ve spolupráci s firmou Webhouse, nabídne novou a modernější grafickou tvář, větší přehlednost i intuitivnější způsob členění informací do tematických celků,“ potvrdil Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Na titulní straně nového webu budou nadále i nejaktuálnější zprávy. „Ale jejich kompletní přehled a členění podle tematických celků najdou uživatelé na samostatném portálu Zpravodajství Mladá Boleslav, na který půjde odkaz přímo z titulní strany hlavního webu,“ poznamenal Šubrt.

První dva týdny provozu mají být zkušební, aby bylo možné vychytat všechny chybičky. Lidé by se měli připravit na to, že se nesnáze mohou objevit. Podle Šubrta by při prvním náběhu nového webu na zařízení uživatele mohlo dojít k nestandardní podobě nebo funkci platformy. Jde prý ale o maličkost, která by se během prvního dne měla odladit.