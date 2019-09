Prázdniny jsou minulostí a v Mladé Boleslavi se dál rekonstruují ulice i mosty. Zářným příkladem je složitá a stále pokračující rekonstrukce mostu U Měšťáků, nebo lávky přes říčku Klenici. Nově je od středy 4. září rozkopána také Sirotkova ulice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radek Strnad

„Od středy 4. září platí v části Sirotkovy ulice úplná uzavírka provozu. Důvodem tohoto opatření je rekonstrukce zdejší komunikace. Uzavírka by v tomto místě měla trvat do konce měsíce září,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková. Uzavírka platí od parkoviště až k vjezdu do Laurinovy ulice. Místo lze objet Jiráskovou ulicí.