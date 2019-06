Peníze dostanou sportovní kluby proto, aby pokryly výdaje, nebo alespoň jejich část, které se týkají nových mladých nadějí. Mezi nimi je třeba Golf Club MB, Spinning MB nebo MV a sportovní aerobik.

Golf Club letos dostane díky dotacím více než 95 tisíc korun. Pro jejich potřeby to ale není mnoho. „My peníze využíváme na placení trenérů v dětském oddíle. Je to zlomek nákladů,“ uvedl Jiří Nedvěd z Golf Clubu MB.

Peníze pomohou také dětem a dorostu, které se věnují aerobiku v rámci organizace MV sportovní gymnastická škola. Té město letos přiřklo 65 300 korun. Dotace zde pravidelně používají na oddílové oblečení pro závodníky. „Loni to byla trika s dlouhým rukávem, předtím legíny. Dotace pokryje minimum, závodní dresy stojí kolem 3 tisíc na osobu. Částka z dotace je v přepočtu asi 300 korun na holčičku, nicméně je dotace příjemná a velmi nám pomůže,“ doplnila Martina Wudyová za gymnastickou školu.

Peníze přitečou i do Spinnigu MB. Bude to více než 192 tisíc korun. „Dotace, které dostáváme, používáme na běžný provoz oddílu, pomůže nám to ve fungování oddílu. Proplácíme třeba startovné na závodech, ubytování, pomůže nám to v zajištění víkendů, kdy závodíme, jsme za ni moc rádi a vděční,“ uvedla Jana Hladíková ze Spinning MB.

Město takto rozdělilo peníze 37 organizacím. Šlo téměř o 9,9 milionu korun, což je o 1,1 milionu více než loni. „V rozpočtu navíc zůstane i rezerva ve výši zhruba 900 tisíc korun pro případné další potřeby v průběhu letošního roku,“ uvedl primátor Raduan Nwelati.

Výčet dotací:

Okresní unie sportu MB hokejbal: 130 600 Kč

Bruslařský klub MB lední hokej: 3 579 600 Kč

Basket Pastelka MB basketbal: 259 600 Kč

Sportovní klub policie MB kopaná: 83 730 Kč

FK Mladá Boleslav kopaná: 1 458 000 Kč

Pionýr, z .s. - PS PC Florbalová akademie MB florbal: 700 400 Kč

AC MB atletika: 411 800 Kč

TJ Škoda Auto plavání: 113 800 Kč

TJ Škoda Aut basketbal: 350 677 Kč

TJ Škoda Auto volejbal: 95 600 Kč

TJ Škoda Auto házená: 70 800 Kč

Spinning MB cyklistika: 192 600 Kč

LTC MB tenis: 228 320 Kč

Florbal MB florbal: 1 405 900 Kč

FC Sporting Mladá Boleslav kopaná: 137 700 Kč

Golf club MB golf: 95 600 Kč

MW gymnastická škola MB moderní gymnastika, aerobik: 65 300 Kč