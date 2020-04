ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Přípravek je určen všem lidem s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi. Cizinci, kteří mají ve městě povolení k pobytu, dezinfekci také dostanou, stačí předložit pas.

Vlastní distribuce poběží v čase od 8 do 18 hodin. Na jednu rodinu připadne jedna lahev přípravku, který bude tentokrát v lepším balení – s rozprašovačem. Každé ze stanovišť bude mít mobilní telefon a notebook, ve kterém bude mít k dispozici sdílený seznam domácností. Pokud by tedy někdo chtěl přípravek získat dvakrát, tak bude mít smůlu.

Senioři ke stánkům nemusí. O dezinfekci mohou volat do Klementinky a zajistit si dovoz domů. Případně mohou pověřit rodinu či přátele.

Seznam výdejních míst:

ZŠ Debř, vchod do školy

6. ZŠ, vchod do školy

8. ZŠ, vchod do školy

9. ZŠ, vchod do školy

MŠ Čtyřlístek - areál zahrady

MŠ Čejetice - areál zahrady

MŠ Michalovice, vchod do školky

MŠ Sahara, areál zahrady

Sokolovna Debř, vchod do budovy

Zbrojnice JSDH Podlázky - stará hasičárna

Modrá Hvězda - z boku

Sportovní hala (u Kauflandu), vchod do budovy

Penzion v ulici u Penzionu - altánek (mezi)

Městské divadlo, vchod do budovy

Dům kultury - hlavní vchod

Garáže u budovy magistrátu

Ubytovna Čejetičky - ve vratech

Městský bazén, vchod do objektu

Klubovna Bezděčín

Jemníky - bývalá restaurace u Netopýra

Náměstí Republiky - u sousoší

U finančního úřadu

U Bondy centra - u zábradlí (trať)

U VaKu - Bezručova ul. za Vakem

Dubce (prodejna motorek)

Belveder (u Leteckého muzea Metoděje Vlacha)

Chrást - za 2. kalem