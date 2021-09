Neděle nemusí být zaměřena jen sportovně, i když na městském stadionu od 11 do 17 hodin pokračuje žákovské mistrovství republiky v atletice, od 17 hodin v městské sportovní hale začne 3. kolo florbalové superligy Florbal MB – Black Angels a o dvacet minut později ve Ško-Energo Areně 5. kolo hokejové extraligy BK MB – HC Bílí tygři Liberec. Od 18. hodin lze zajít do kavárny V břiše velryby, kde se chystá slavnostní zahájení Ozvěn Ekofilmu s pásmem krátkých filmů.

Staroměstským slavnostem bude v sobotu od 14 do 21 hodin patřit Staroměstské náměstí. Vstupné se neplatí, zdarma plakát slibuje i možnost degustace produkce vinařství Hruška. Ochutnávat dále bude možné produkty místních restauratérů, připraveny budou dětské atrakce, ražba mincí i otevřená vyhlídková věž. Záhy po zahájení návštěvníky pobaví klaun Ferda, následovat bude několik rozmanitých hudebních vystoupení. Hrát a zpívat se bude odpoledne také na koupališti, kde se od 14.30 uskuteční open air Hip Hop Fest 2021. A večer od 19.30 nabídne Pluhárna Sobotní Chillout, přičemž se představí vycházející hvězda undergroundové techno scény Bedgar.

V sobotu se ve „městě automobilů“ od deváté do sedmnácté hodiny zastaví seriál amatérských závodů cyklistů Kolo pro život. Celodenní program hostí Krásná louka, nicméně závodníci startují od Zákaznického centra Škody Auto. Další velká sportovní akce se v sobotu uskuteční na městském atletickém stadionu – od 11 do 17 hodin se tam koná mistrovství republiky žáků a žákyň v atletice.

Ochutnávat ňamky se však od deváté hodiny dá zajít také do Obchodního centra Olympia. Tam se koná food festival Yummy Yummy, který bude možné navštívit i v dalších dnech; až do neděle. Za lahůdkami pro změnu literárního rázu se lze ve čtvrtek vypravit na nádvoří hradu. Tam se od 18 hodin chystá podvečerní čtení s Filipem Tomsou a Markem Němcem. Literární večer nabídne také Pluhárna – se slam poetry exhibicí od 19.30.

Park Výstaviště ožije čtvrtečním Festivalem kultur prakticky po celý den: nejprve mezi devátou hodinou a polednem, následně od 14. do 18. hodiny. Návštěvníkům představí nejen kulturu menšin žijících na Mladoboleslavsku, ale i jejich zvyky, tradice či kuchyni. Představí se desítka komunit, z nichž některé nabídnou právě ochutnávky, jiné kulturní vystoupení. Poznávat lze takto na dálku rozmanité země, odkud sousedé pocházejí: od sousedního Slovenska až po Indii, Mongolsko či Nepál.

Park Výstaviště se čtvrtečním Festivalem kultur či Staroměstské náměstí, které v sobotu hostí Staroměstské slavnosti. To jsou místa a akce, kam doporučuje vyrazit v příštích dnech Šárka Charousková z mladoboleslavského magistrátu. Příležitostí, kam se ve městě vypravit, ale nabízí podstatně víc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.