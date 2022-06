Magistrát proto nově nabízí sportovním organizacím, které pracují s dětmi, navýšení stávajícího příspěvku až o 600 korun na jednoho člena s tím, že tato částka nesmí přesáhnout 100 procent dotace, kterou už kluby dostaly. Na oplátku se kluby musí zavázat, že v příštím roce členské příspěvky nezdraží.

Město se navíc snaží kluby motivovat k tomu, aby příspěvky zlevnily. Nabízí jim proto ještě další finanční pomoc, a to 250 korun na každé dítě, které je členem klubu a má trvalé bydliště v Mladé Boleslavi. „Podmínkou ovšem je, aby o tuto částku, tedy 250 korun, byly příspěvky pro příští sezónu nižší," vysvětlil primátor Nwelati.

Tato podpora se týká čtyřiačtyřiceti klubů, a pokud by tuto možnost využily všechny, celkem by to město stálo navíc 3,3 milionu korun. Původní podpora byla schválena ve výši 10 milionů korun. „Samozřejmě se jedná také o to, aby děti neopouštěly tyto kluby a netrávily čas poflakováním po městě. Jde tak zčásti i o prevenci bezpečnosti ve městě,“ doplnil primátor.

Organizacím, které se věnují volnočasové činnosti dětí a mládeže, pak město navýší stávající roční příspěvek o 30 procent. Důvodem je to, že ani přidělování dotace se v případě těchto organizací neřídí počtem členů. I v tomto případě nabídne další podporu ve výši 250 korun na každé dítě, které je členem a má trvalé bydliště v Mladé Boleslavi. Opět ale pouze v případě, že se zavážou o tuto částku snížit členské příspěvky na příští sezónu. U volnočasových organizací jde o patnáct klubů a celková částka podpory, pokud by o ni měli zájem všichni, je zhruba 280 tisíc korun.

Podobnou podporu město nabídne i organizacím, které provozují sociální služby. Jsou jich zhruba dvě desítky a příspěvek od města jim bude navýšen o 30 procent. V tomto případě se jedná o necelých 800 tisíc korun.