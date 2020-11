Boleslav poslala dva bezdomovce domů na Slovensko

Mladá Boleslav poslala domů dva lidi bez domova, kteří do města původně přijeli za prací. Poté co pár vystřídal několik pracovních agentur, však skončil na ulici. Muž se ženou přespávali několik měsíců na různých místech v Mladé Boleslavi a stali se i klienty K-centra. Ve čtvrtek 19. listopadu nakonec odjeli do svého trvalého bydliště.

Bezdomovci z Mladé Boleslavi. | Foto: Městská policie MB