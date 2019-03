Město se rozhodlo, že pomůže mladým lidem k dostupnému bydlením a chce jim nabídnout takzvané startovací byty. Promluvil o tom primátor Mladé Boleslavi a senátor Rauan Nwelati. „Mladá Boleslav disponuje celkem 52 startovacími byty. Nacházejí se v lokalitě naproti 9. základní škole a jsou určeny lidem do pětatřiceti let,“ řekl Nwelati.

Z těchto bytů je 33 o velikost 1+kk a 19 o velikost 2+kk. Žadatelé v nich po splnění podmínek mohou bydle po dobu tří let za nízké nájemné, to vyjde u bytu 1+kk na 1750 korun. Cena se odvíjí od metráže bytu. Nájemníci by si díky této pomoci měli pak spořit na vlastní bydlení.

"Aby mohli mladí lidé získat startovací byt, musí mít trvalé bydliště nebo zaměstnání v Mladé Boleslavi a také musí doložit, že mají smlouvu o stavebním spoření, případně si jinou formou už minimálně rok šetří na vlastní bydlení, přičemž měsíčně musí takto spořit nejméně 1000 korun," řekl Nwelati, jaké jsou podmínky pro získání pronájmu v nemovitosti.

Spoření pak musejí mladí doložit smlouvou o stavebním spoření a výpisem z účtu, který potom budou dokládat každý rok po dobu pronájmu nemovitosti. Panuje také povinnost složit kauci ve výši tří nájmů.