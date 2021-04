„Nové testovací místo vzniká parkovišti na Komenského náměstí, u 1. základní školy. O jeho spuštění budeme informovat na webu města,“ potvrdila mluvčí města Šárka Charousková.

Cílem je, aby se přímo ve městě mohlo nechat testovat co nejvíce lidí. Poté, co začalo platit nařízení vlády o povinném testování zaměstnanců firem, bylo totiž velmi složité najít volný termín v testovacím místě v Domě kultury. Mnoho lidí by tak muselo dlouho čekat nebo cestovat jinam.

„Místo se skládá ze dvou kancelářských buněk, jedna z nich bude sloužit jako registrační a druhá jako vlastní odběrné místo, dále tam jsou umístěny dvě mobilní toalety, jedna pro personál a druhá pro občany,“ připomněla Charousková.

Lidé se do nového testovacího místa mohou objednávat už nyní, ještě přes spuštěním provozu, prostřednictvím webu Reservatic.com. K dispozici však bude i neobjednaným zájemcům.

Na místo je potřeba přicházet s občanským průkazem a kartičkou zdravotní pojišťovny.

Kapacita je plánována na stovky testů za den, zpočátku bude testovací centrum na Komenského náměstí v provozu ve všedních dnech od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Pokud bude zájem ze strany veřejnosti, může dojít i k rozšíření provozní doby. Magistrát má na starosti vybudování zázemí, samotné testování pak bude provádět společnost Medical Testing ve spolupráci s Českým červeným křížem Praha,“ doplnila Charousková.

Další testovací místa v regionu jsou v Domě kultury a u obchodního domu Olympia v Mladé Boleslavi, v Mnichově Hradišti u sportovní haly Bios a v Benátkách nad Jizerou u Domova U Anežky.