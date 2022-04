Spor mezi magistrátem a ČSOP Klenice se rozhořel poté, co ekologové minulý týden vydali tiskovou zprávu, v níž obviňují magistrát, že každoroční akci prospěšnou pro děti i pro přírodu odmítá poprvé po 18 letech podpořit. Podle Vrbové nechce město uhradit asistenci zahradníků z firmy Compag, kteří svou odborností dohlížejí na hladký průběh výsadby.

„Město nám prostřednictvím vedoucího odboru Bohuslava Devátého napsalo, že veškeré náklady spojené s výsadbou dřevin půjdou na náklady žadatele,“ píše se v tiskové zprávě ČSOP Klenice podepsané Ondřejem Kořínkem.

Formou sponzorského daru

Magistrát však na prohlášení ochránců přírody reagoval v pátek ústy primátora. Podle něj město nabídlo Miladě Vrbové úhradu potřebné částky 16 tisíc korun formou sponzorského daru.

„Město Mladá Boleslav ústy primátora paní Vrbové nabídlo úhradu výše zmíněné částky v plně požadované výši formou sponzorského daru, a to od sponzora, který nepožadoval jakýkoliv nárok na mediální propagaci. Tento sponzorský dar by ušetřil finanční prostředky města Mladá Boleslav a zároveň by v plné výši pokryl náklady na asistenci zahradníků společnosti Compag při sázení stromů. Primátor města od ČSOP Klenice, nebo od paní Vrbové, doposud neobdržel žádnou odezvu, přičemž uvedená nabídka stále platí,“ uvedl Nwelati v písemném vyjádření pro Boleslavský deník.

Podle jeho slov navíc „jednání vedla paní Vrbová telefonicky, žádnou oficiální písemnou žádost město neobdrželo.“ Mladá Boleslav tak prý akci Den stromů nadále podporuje.

Tradiční akci pořádá ČSOP Klenice s dalšími partnery již od roku 2004. Za celou historii se výsadby zúčastnilo 704 žáků a studentů mladoboleslavských škol a 80 pedagogických pracovníků, kteří vysadili 208 stromů.

Výsadba je spojená s přírodovědnou soutěží, za kterou jsou první tři družstva odměněna knižní publikací o stromech. Například loni se sázelo v bývalém třešňovém sadu u parku Štěpánka, kde bylo vysazeno 17 třešní.