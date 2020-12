Ani letos neschválilo zastupitelstvo už v prosinci rozpočet na další rok. I tentokrát tak bude město první měsíce příštího roku fungovat podle rozpočtového provizoria. Opozice z toho ale moc velkou radost nemá.

Mladoboleslavské zastupitelstvo 7. prosince 2020. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Rozpočtové provizorium nastoupí v případě, že není k 1. lednu schválený rozpočet pro daný rok, a dočasně zajistí plynulý chod města. Provizorium pro rok 2021 schválili zastupitelé v pondělí 7. prosince a město s ním musí hospodařit do chvíle, než se podaří rozpočet kompletně sestavit a schválit. To by mělo být nejpozději v březnu 2021. „Výhodou je, že budeme přesně znát případné přebytky a daňové příjmy z roku 2020 a můžeme je přesně zapracovat do rozpočtu nového,“ uvedl primátor Raduan Nwelati (ODS).