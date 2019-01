Mladá Boleslav - Městská policie v Mladé Boleslavi se dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí, do ideálního počtu tu chybí téměř čtvrtina strážníků. Proto se vedení radnice rozhodlo zvýšit jim plat.

Městská policie měří v Boleslavi | Foto: Městská policie Mladá Boleslav

Obsadit volná místa městských strážníků je v Mladé Boleslavi velký problém už několik let, což ostatně připustil i primátor města Raduan Nwelati.

Vzhledem k častým stížnostem na bezpečnost zejména v některých specifických lokalitách, jako je třeba okolí Kauflandu je nutné městskou policii personálně posílit.

Lákadlem pro nové zaměstnance by mělo být zvýšení platu. Peníze jsou jeden ze zásadních důvodů, proč se lidé na tuto pozici nehrnou. Práce je to rozhodně po všech stránkách náročná, a výplatní páska nemůže konkurovat té z automobilky, což je v Boleslavi problém nejen pro městskou policii, ale třeba i pro nemocnici a řadu dalších podniků a firem.

„Potřebovali bychom 68 strážníků, momentálně jich je 50. Není to jen tím, že by kritéria pro přijetí byla tvrdá, což je v této pozici logické, je to jistě i otázka peněz. Proto jsme přišli s programem, jak strážníky motivovat. Jednak ty stávající, aby u nás zůstali, a jednak i nové," vysvětlil primátor Nwelati.

S účinností od letošního listopadu tak zvýší plat městského strážníka o tři tisíce korun. „Už na začátku tohoto roku jsme přitom plat strážníkům navýšili v průměru o 4900 korun. Do konce minulého roku byl platový průměr řadového strážníka v Mladé Boleslavi 23,5 tisíce korun, u vedoucího pracovníka pak zhruba 30 tisíc korun. Po navýšení je průměrný plat strážníků 28 a půl tisíce, vedoucí pracovníci berou průměrně lehce přes 35 tisíc. K tomu nově navíc dostane každý strážník měsíčně tři tisíce korun jako příspěvek na bydlení," vysvětlil primátor. Znamená to, že přes třicet tisíc se přehoupne i průměrný plat řadového strážníka.

Dalším benefitem pro nově příchozí bude možnost získat v Boleslavi služební byt. Pokud bude mít nový strážník zájem, dostane přednostně přidělený některý z bytů, patřících městu.

A posledním lákadlem pro případné strážce zákona je takzvaný náborový příspěvek. „Celková výše příspěvku je šestatřicet tisíc. Výše byla stanovena tak, aby už při nástupu dostal strážník výplatu ve výši dvacet tisíc právě dorovnání do této částky zajistí onen příplatek. Polovinu z něj dostane strážník po zkušební lhůtě, poté pak po dvou tisících ke každé další výplatě," dodal Raduan Nwelati.