Mezi největší investice letos patří oprava plaveckého bazénu v Sokolovně nebo dokončení stavby loděnice na Krásné louce. V plánu je i druhá etapa zateplení 9. základní školy, dokončení mateřinky v Michalovicích nebo pokračování cyklostezek.

„Sestavování rozpočtu je vždy obtížný úkol, ale jsem rád, že jsme opět schválili takový, kde jde 25 procent příjmů do investic a velkých oprav,“ uvedl primátor. Do velkých investic město dá 421 milionů korun, dalších zhruba 100 milionů by mělo získat na dotacích.

Hůře vidí celý proces opozice. Podle té obsahuje rozpočet sporné body. „Mám s nastavením rozpočtu problém. Srovnala jsem si to meziročně a s městy, která jsou větší, a mám důvod pochybovat, že je ta částka nastavená správně,“ řekla zastupitelka Jana Krumpholcová. Podle ní má Mladá Boleslav například na osvětlení vyčleněno 80 milionů korun. Kdežto mnohem větší Opava jen 18 milionů korun.

Problém má i s otázkou prodeje městského majetku. „Nezdá se mi adekvátní, že pokud chybí městské a sociální byty, ke kterým jsme se zavázali, tak se zbytek městského majetku prodává developerům, aby se na těchto místech stavěly drahé byty,“ upozornila také Krumpholcová, která podle svých slov sporných bodů vidí ještě mnohem více a podle které opozice definitivní verzi rozpočtu pro rok 2019 nepodpořila.