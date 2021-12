Policisté vyrazili na místo a vydali se do 5. patra za ženou. „Na místě s ní již komunikoval jeden z hasičů, nicméně kvůli jazykové bariéře byla komunikace velmi obtížná a náročná,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Policisté si proto na místo vyžádali jazykového tlumočníka a zároveň vyjednavače zásahové jednotky, který byl ale později odvolán.

Už před příjezdem tlumočníka se překládání do moldavštiny ujala zdravotní sestra, která měla tou dobou noční službu. Policisté zjistili, že žena byla do nemocnice převezena asi o dvě hodiny dříve, kdy se pokusila skokem z balkonu ukončit svůj život. Bylo tedy více než pravděpodobné, že je žena odhodlaná opravdu z okna vyskočit.

Žena později požádala o promluvu s policistou. Michal Včeliš z Oddělení hlídkové služby se ženou téměř 45 minut komunikoval a snažil se jí přesvědčit, aby se vrátila zpět do pokoje. To však ona učinit nechtěla a hrozilo, že spadne dolů. Ve vhodném okamžiku se Michalu Včelišovi podařilo ženu chytit a přitáhnout ji zpět do pokoje, a to za pomoci přítomných hasičů, kteří pomohli cizinku vtáhnout otevřeným oknem dovnitř a tímto jí zachránit život. „Podpraporčík Michal Včeliš tak svým vhodně načasovaným a profesionálním zásahem, a to i s vědomím ohrožení života svého, zachránil život ženy,“ zdůraznila policejní mluvčí.