I po letních prázdninách je Boleslav pořádně rozkopaná. Kudy neprojedete ani na podzim?

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Nedostanete se kupříkladu do Vodárenské ulice, kde v současné době probíhá drobná oprava komunikace. „Na parcele číslo 549/1 budou probíhat výkopové práce kvůli napojení vodovodu a kanalizace, proto bude místo neprůjezdné,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. To celé má souviset s výstavbou nového developerského projektu Čejetice-jih. Doprava má být podle Charouskové omezená až do 4. listopadu.