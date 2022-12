Do škol a školek chodí aktuálně v Mladé Boleslavi přibližně 450 ukrajinských dětí. „Kapacita školy, která pro ně funguje od září, je prakticky naplněna. Pokud by se situace na Ukrajině zhoršila a přibylo by ve městě dětí potřebujících školní docházku, jsme na tuto alternativu připraveni. Do tří měsíců by pro ně začala fungovat druhá ukrajinská škola,“ řekl Marek.