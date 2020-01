Výrazným počinem bylo například zavedení takzvaných smíšených hlídek. Ty sestávají vždy z jednoho městského strážníka a z pracovníka bezpečnostní agentury. „Tím se nám podařilo vrátit městskou policii do ulic. To je pro bezpečnost a také pro pocit bezpečí velice důležité,“ vysvětlil Povšík.

Městská i státní policie má v Mladé Boleslavi dlouhodobý podstav. Zavedením smíšených hlídek je však počet městských strážníků rázem zdvojnásoben.

Dalším krokem k větší bezpečnosti, který náměstek připomněl, byla přítomnost zahraničních hlídek.

A s dalšími plány na zvýšení bezpečnosti město vstupuje i do nového roku. Do budoucna třeba hodlá zlepšit místní kamerový systém. To podle současných plánů má finančně podpořit automobilka Škoda Auto.

„Musíme pokračovat i v podpoře prevence kriminality, opět vyčlenit peníze na asistenty bezpečného města, posilování kamerového systému a také cítím jako důležité zintenzivnit vzájemnou komunikaci a propojení s Policií ČR,“ dodal Povšík.

Podle vedení města jsou také důležité plánované projekty oddělení bezpečnosti a prevence kriminality nebo omezování ilegálních ubytoven.