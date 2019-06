Boleslav bude mít útulek. Konečně

Mladá Boleslav - Město Mladá Boleslav má dlouhou dobu velký problém. Chybí mu psí útulek. Odchycení chlupáči tak musí až do Lysé nad Labem, což je pro všechny zúčastněné velký problém. Nyní by se to mohlo změnit.

Psí útulek. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radek Strnad

„Já jsem byl vždy zastáncem toho, že bychom takové zařízení jednoznačně měli mít. Vozit psy do útulku v Lysé je komplikované a pro majitele ztracených zvířat nekomfortní," uvedl náměstek primátora Daniel Marek. Podle něho město velikosti a významu Mladé Boleslavi má mít útulek vlastní. „Nyní můžu s hrdostí říci, že se nám podařilo dovést myšlenku k realizaci a už příští léto najdou ztracená zvířata útočiště v útulku v našem městě," dodal Marek. To, co vizi útulku předcházelo, ale vůbec nebylo lehké. Šlo o dlouhé a složité vyjednávání. Pro město vyvstal největší komplikát v tom, kam útulek umístit. Taková lokalita totiž musí splňovat různé požadavky. „Nakonec se řešení našlo. Útulek vznikne v hájence v Březně. Ta patří městu a je ideálně situovaná. Tedy v dostatečné vzdálenosti od obydlené oblasti, ale zároveň pohodlně dostupná," uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. Hájenka momentálně patří do správy Lesů ČR, ty ale nemají problém s tím, aby se její funkce změnila, protože ji nevyužívají. V místě jsou také dva byty, které by posloužily zaměstnancům útulku. „Kapacita zařízení bude zpočátku 15 kotců a karanténa. Počítá se ale i s rezervou, která do budoucna umožní, aby tu případně vznikl zvířecí hotel," dodala Charousková. Na podzim by mohly začít stavební práce.

