„Cílem této služby je poskytování adiktologických služeb uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí, tedy v ulicích. To přináší minimalizaci rizik, která jsou spojena s užíváním drog. Jde tedy o službu ve prospěch ochrany veřejného zdraví,“ vysvětlila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková, která má na starosti sociální problematiku.

Tento program z Mladé Boleslavi zmizel ke konci loňského roku, nyní se vrací také díky tomu, že město spolupracuje se společností Semiramis. Ta patří mezi profesionální organizace s dlouholetou tradicí, které se zabývají prevencí rizikového chování a vzděláváním.

Program má zatím probíhat v omezeném zkušebním režimu. Do konce roku poběží nepravidelně – jednou až dvakrát týdně. Kromě toho by mělo dojít také k mapování rizikových míst, ať jsou to ta, kde se drogově závislí pohybují, nebo ta, na nichž se často nacházejí odhozené injekční stříkačky.

Tyto služby jsou samozřejmě primárně zaměřeny na uživatele drog. Pomohou ale i další lidem. „Jde i o osoby, které jsou drogově závislým blízké. Například s uživateli drog žijí,“ poznamenal vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence kriminality Vladislav Král.