Aktuálně jsou zmiňované pozemky o výměře 114 789 m2 majetkem firmy Nové Dubce. Ta za ně od města chce 155 milionů Kč, to znamená, že jeden metr čtvereční vyjde na 1350 korun, což je podle primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho (ODS) velmi příznivá cena. Metr čtvereční pozemku se totiž na Mladoboleslavsku pohybuje mezi 1500 až 2500 korunami za metr čtvereční. Navíc s přihlédnutím k tomu, že v nedaleké lokalitě město prodávalo pozemky jiným subjektům za ceny výrazně vyšší.

Primátor také kvituje, že se koupí sjednotí další území, která město v lokalitě Na Dubcích vlastní. „Účelem je poskytnout mladým rodinám, lidem, kteří chtějí bydlet v Mladé Boleslavi, levnější a dostupnější bydlení, než je tomu nyní," dodal primátor. Definitivní vize a způsob přípravy pro výstavbu nebo prodeje zájemcům je zatím nejasný.

Práce na pozemcích mají začít příští rok

Příští rok by se pozemky mohly zasíťovat a částečně by mohla začít také bytová výstavba. Celá záležitost a její realizace je však běh na delší trať a primátor ji vidí v horizontu pěti let.

Opozice (Strana Zelených a KSČM) s plánovaným krokem nemá větší problémy, na zastupitelstvu se proti koupi vyjádřili jen Zelení, podle kterých by bylo účinnější zastavět proluky mezi domy. „Nevím, jak k tomu ta společnost přišla a z jakého důvodu pozemky prodává. Cena ale podle mě odpovídá. Jen mi to připadá jako zbytečné utrácení peněz,“ podotkl opoziční zastupitel Jan Vedral (Strana Zelených).

Podle jednatele firmy Nové Dubce a.s. Zdeňka Šoustala, společnost pozemky prodává, protože se jí již „nehodí“. „V současné době se naše skupina soustředí zejména na výstavbu průmyslových nemovitostí, které stavíme ve čtyřech evropských zemích. Na rezidenční development momentálně nemáme kapacity,“ vysvětlil Šoustal.

Původní záměr? Nová čtvrť

Původně přitom cílem Nových Dubců nebylo postavit dům, ale vybudovat celou novou čtvrť s ideální architekturou a infrastrukturou. Počítali, že na místě budou nové školky, školy, obchody, park a podobně. „Za posledních 13 let se nám podařilo území sjednotit do unikátního celku, kde je možné takový projekt realizovat. Studie na tuto výstavbu byla několikrát prezentována i zástupcům města,“ doplnil podnikatel.

S cenou, za kterou prodává, není stoprocentně spokojený, podle Šoustala se jedná o minimum, za nějž byli ochotni pozemky Mladé Boleslavi přenechat. Proč za třináct let vlastnictví daného území Nové Dubce sami nic nepostavili, dále nekomentoval.

Boleslav bude za území platit ve třech splátkách. První je v plánu do 30. června, další potom proběhnou v příštích dvou letech. Ovšem již po první splátce pozemky přejdou do majetku města.

Aktuálně město disponuje 635 městskými byty. V posledních letech navíc žádná městem řízená investiční výstavba bytů neproběhla. Jde vesměs o byty v panelových domech, činžácích a dalších nemovitostech, které městu patří již delší dobu.