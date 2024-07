"Už to není jako dříve, letos je konkurence opravdu obrovská a není to jen o tom, zda vyhraje Pech nebo Kopecký. Letos zatím každý závod mistrovství vyhrál někdo jiný. Do souboje o titul se zapojili mladíci a startují u nás i jezdci, kteří jinak jezdí Evropu jako Erik Cais nebo Filip Mareš. Myslím si, že šanci vyhrát má šest závodníků a na minulých rallye jsme viděli, že rozdíly mezi nimi jsou desetinové," řekl ředitel soutěže Petr Pavlát České televizi.

Před rokem porazil Stříteský na Bohemia rallye Kopeckého jen o osm desetin sekundy a připravil jej o možný jedenáctý triumf v soutěži. Stejně vyrovnané jsou i letošní výsledky mistrovství ČR. V Českém Krumlově dělilo vítězného Stříteského a druhého Václava Pecha také 0,8 sekundy, v Hustopečích Březík porazil Kopeckého o 2,7 sekundy.

Průběžné pořadí MČR: 1. Stříteský 101

2. Kopecký 95

3. Březík 88

4. Cais 74

(všichni Škoda Fabia RS Rally2)

5. Jirásek (Škoda Fabia R5) 54

6. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 44

"Bohemka je moje oblíbená soutěž a budeme se tam snažit předvést opět vrcholný sport. Navíc je to rallye, kde jsme loni vyhráli poprvé v kariéře absolutní hodnocení. Těším se," řekl Stříteský.

Bohemia rallye bude tentokrát dvoudenní, pořadatelé v 51. ročníku připravili trať s 12 rychlostními zkouškami o celkové délce 148 km. Součástí budou i městské zkoušky přímo v Mladé Boleslavi a měřený test na okruhu v Sosnové na Českolipsku, který se nepojede už v pátek, ale v sobotu. "Vyslyšeli jsme přání jezdců, aby rallye byla kompaktnější," uvedl Pavlát.