Jasno zatím v tomto není ve věci slavnostního zahájení a ukončení závodu. Při ceremoniích jsou totiž na jednom místě tisíce lidí, což je ohledem na epidemiologickou situaci stále rizikové. Podle doposud nepotvrzených informací by ale měly proběhnout. „Věci jsou stále v jednání, což se týká také servisu,“ uvedl za Bohemia Rally Jan Šrámek.

Už teď je ale jisté, že startovní listina 47. ročníku Rally Bohemia slibuje zajímavou podívanou. Na start se letos postaví celkem 149 posádek. Z toho 89 bude soupeřit v rámci Mistrovství České republiky. Také letos se na start jako první postaví posádka Jan Kopecký / Jan Hloušek s továrním vozem Škoda Fabia R5 evo.

Dopravní komplikace

Atraktivní automobilový závodní program však budou provázet dopravní komplikace. První uzavírky se objeví už dnes. Ředitelství závodu bude mít svůj hlavní stan v Domě kultury, což v době od 8. do 12. července uzavře parkoviště u něj. Zákaz zastavení bude navíc dnes od 11 do 18 hodin platit v ulicích Dukelská a Šmilovského v prostoru před Domem kultury.

S prvním větším omezením pak musí řidiči počítat už ve čtvrtek, kdy se pojede seznamovací zkouška s tratí RZ Staroměstská. Po městě se objeví úplné uzavírky provozu a zákazy zastavení. Omezení se dotknou ulic Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině a Pivovarská + Pivovarská parkoviště. Zákaz zastavení zde bude platit od 16 do 24 hodin. Zároveň je zapotřebí počítat s omezením rychlosti okolí křižovatky ulic Pražská, Regnerova a Štyrsova, kde bude nejvyšší povolenou rychlostí třicítka.

„Stejná opatření v těchto lokalitách budou platit i v době konání vlastní rally, tedy 11. července od 08 do 14 hodin a 12. července od 11 do 19 hodin,“ doplnila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Bez omezení nezůstane ale ani Staroměstské náměstí. Uzavírka provozu tam proběhne 9. července od 13 do 18 hodin, 11. července od 8 do 14 hodin a také 12. července od 11 do 19 hodin.