/FOTO, VIDEO/ Starožitnosti, vlastnoruční výrobky, ovoce a zelenina, autodíly, ale především věci, které se původním majitelům už nehodí, přičemž by mohly potěšit někoho jiného. Místo, kde lidé s radostí najdou to, co vlastně ani nehledali. O tom jsou bleší trhy, které se pravidelně konají v Podchlumí u Mladé Boleslavi.

Každých čtrnáct dní ožije Podchlumí v Mladé Boleslavi bleším trhem, který se rozprostírá na ploše o velikosti 12 000 metrů čtverečních. Už od šesté hodiny ranní se zde schází příznivci zboží, které hledá nové majitele. Neodrazuje je ani počasí, které bylo v posledních týdnech nevyzpytatelné. „Vždy kontroluji předpověď, jestli se mi vyplatí jezdit. Dnes má být vedro, tak jsem to zkusil, ale asi odjedu dřív, protože už v 9 ráno se to nedá vydržet,“ podělil se o své plány jeden z prodejců. Teplota v tu dobu dosahovala 28 stupňů.

Návštěvníci zde mohou najít nepřeberné množství zboží. Většina z nich je jako nová, na některých se podepsal zub času. Každý kousek si ale dokáže najít svého majitele. Několik prodávajících nabízí poklady z půdy, které našli před prodejem nemovitosti, další využívají trhy k tomu, aby prodali věci z kamenné prodejny či e-shopu. Doplňují to stánky s občerstvením, kde si lze kromě klobás a piva pochutnat i na domácím sladkém pečivu nebo tradičním trdelníku. Někteří zde dokonce prodávají ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky.

Každý trh navštíví několik stovek lidí. Prodejci se však nemohou rozhodnout, jaký mají na návštěvnost názor. Ta je dle jejich slov rok od roku horší. Velká část z nich jezdí i na bleší trhy v okolí, kde je situace podobná. „Hodně záleží na počasí. Letošní sezona ale moc nevynáší. Lidi chodí, ale spíš koukají, málokdo si něco koupí,“ uvedl jeden z prodejců. Shodnou se však na tom, že jezdí rádi a nenechají si ujít žádný termín.

Trhy navštěvují lidé napříč všemi generacemi, převažují však starší ročníky. Důvody návštěv jsou různorodé. „Vybavuji si novou chatu, ceny v obchodech jsou moc vysoké, tak využívám bleší trhy a koukám, co bych si mohla pořídit,“ uvedla návštěvnice s tím, že nakoupila plnou tašku věcí za zlomek ceny, kterou by zaplatila v obchodech. Jiný muž zase chodí na trhy jen za starými známými: „My se tu vždy s kamarády sejdeme a řekneme si, co se událo. Někdy najdeme poklady, které si koupíme, ale to spíše výjimečně.“ Lidé tak berou akci jako místo k příjemnému trávení volného času.

Pořádání akce má ale i svou stinnou stránku. Parkování není dostatečně vyřešeno, což omezuje obyvatele Podchlumí. Auta jsou zaparkována podél silnice, není výjimkou, že blokují dopravu. Zasažení lidé se tak naučili nic neplánovat na sobotní dopoledne. Shodují se však na tom, že by se jim ulevilo, kdyby se situace zlepšila. Zatím to řeší umisťováním pásek či překážek v okolí domu. Zbytek je však v rukou pořadatelů.

Na další trhy se můžou zájemci těšit už 14. července, které budou pokračovat ve čtrnáctidenním intervalu až do 17. listopadu.