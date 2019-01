Praha - Aktuálně je jisté pouze datum otevření čtyř nových stanic metra na zelené lince A

Tunel Blanka se má řidičům otevřít na přelomu března a dubna roku 2015. Někteří dopravní experti ale varují, že bez návazných opatření v pražské dopravě může nastat kolaps ve velké části města. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Rok 2015 bude v hlavním městě ve znamení „velké pražské dopravní revoluce." Blíží se otevření tunelu Blanka, spuštění nových stanic metra na trase A a rozhodování o budoucnosti projektu Opencard. Jestli přinese tato revoluce změnu k lepšímu, je otázkou.

Březnové otevření tunelového komplexu Blanka, který navazuje na městský okruh a je s délkou 6,4 kilometrunejdelším silničním tunelem v České republice, je asi nejočekávanějším a zároveň nejkontroverznějším momentem dopravních změn.

Nejen obyvatelé metropole, ale i její častí návštěvníci na něj kvůli planým slibům politiků marně čekají už více než dva roky. Dočkají se konečně? A bude znamenat pro přepravu v hlavním městě odlehčení, nebo dosud nepoznaný kolaps, jak někteří upozorňují? Otevře se Blanka vůbec? Kvůli neproplaceným fakturám není termín na přelomu března a dubna vůbec jistý.

O poznání pozitivněji je vnímáno otevření nových stanic metra A mezi Dejvickou a Motolem. Stanice začnou fungovat na začátku dubna 2015. Přesto i v této věci zaznívají hlasy, jež naznačují, že tato obří investice nebyla tak úplně nutná a že daleko vítanější by bylo protažení metra na daleko hustěji osídlený jih Prahy.

Snad už v lednu by mělo být definitivně jasno, v jaké podobě a zda vůbec přežije projekt Opencard, který už daňové poplatníky stál 1,35 miliardy korun. Zatím lze pouze spekulovat.

Dostane projekt Opencard červenou a bude definitivně pohřben? Nahradí ho nový, levnější projekt, nebo je možné očekávat návrat ke starým dobrým papírovým kuponům na MHD?Ze tří Hlavní město řeší

Velké změny, které zasáhnou do života naprosté většiny obyvatel hlavního města, dojíždějících studentů i jeho návštěvníků, mají přijít hned z kraje letošního roku.

Nejprve se má v lednu rozhodovat o miliardovém projektu Opencard. Jednání budou ostře sledovaná, vždyť „červenou kartičku Pražana" drží více než milion lidí. Na přelom března a dubna je pak ohlášen další z řady termínů otevření tunelového komplexu Blanka do zkušebního provozu. V pondělí 6. dubna se má cestujícím pražskou MHD otevřít prodloužená trasa metra A z Dejvické do Motola.

Jen další z řady termínů?

Zdaleka nejvíce otazníků ale opět visí nad Blankou, která daňové poplatníky vyšla oproti „levné" Opencard na 37 miliard korun. Už nyní je zřejmé, že zkušební provoz se na jaře 2015 nemusí rozběhnout.

Velkou komplikaci totiž může znamenat odchod správce stavby firmy Inženýring dopravních staveb (IDS) z projektu, ohlášený na 15. ledna. Pokud by se tak stalo, veškeré dokončovací práce by se zastavily. Důvodem jsou vleklé dluhy Prahy vůči společnosti.

„Stavbu už dál nemůžeme financovat ze svého," vysvětlil mluvčí IDS Pavel Kočiš. Samotné vedení Prahy v uplynulých dnech připustilo, že odchod IDS a arbitráž o dlužné částky by mohla termín otevření Blanky opět výrazně oddálit.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) sice deklaroval ochotu města se s firmou dohodnout, připustil ale zároveň, že je ve hře výběrové řízení na nového správce stavby. To by ale znamenalo prodlení v řádu mnoha měsíců.

Pro někoho špatná, pro jiného spíše dobrá zpráva. Zvláště pro ty, kteří varují před následky, které by mohlo mít otevření Blanky bez předchozích opatření v povrchové dopravě.

Například dopravní experti z iniciativy Auto*Mat upozorňují, že v případě nutnosti regulace vjezdu do Blanky kvůli nepřízni počasí či nehodě může pražská doprava zcela zkolabovat. Nejkritičtější situace pak má být logicky na vjezdech a výjezdech z tunelu.

Zejména v ulici V Holešovičkách, ale třeba i na Jarově, ve Spojovací ulici, na Balabence, v ulici Jugoslávských partyzánů, nebo v Patočkově ulici.

Alespoň pro částečné odvrácení kolapsu Auto*Mat navrhl celou sérii opatření, z nichž většina zatím nebyla realizována.

Pozitivnější očekávání vzbuzuje otevření prodloužené trasy metra A.

Z konečné do centra za 15 minut

Ze stanice Nemocnice Motol přes stanice Petřiny, Nádraží Veleslavín a Bořislavka se mají cestující dostat do centra Prahy za necelých patnáct minut. I zde se ovšem najdou kritici, kteří poukazují na fakt, že mnohem prospěšnější pro pražskou MHD by bylo odlehčit věčně přetížené trase metra C a vystavět co nejrychleji novou trasu metra D z Náměstí Míru do Písnice. Tato dopravní stavba se už naštěstí posunula do fáze územního rozhodnutí.

Přežije Opencard?

Vesměs politická jednání se pak dají v průběhu ledna očekávat v otázce přežití projektu Opencard.

Vlastník licencí, společnost eMoney Services, prý sice Praze sdělila, že projekt by jí do budoucna již neměl finančně vyčerpávat, ba dokonce, že by jí měl i vydělávat, pražští politici však připravují své vlastní varianty řešení. Ty měly být známy do Vánoc.

Mezi pražskými zastupiteli se hovořilo o tom, že by Opencard mohla přežít za předpokladu, že by se k jejímu provozu užívalo volně dostupného programového vybavení.

Exprimátor Tomáš Hudeček (nez., dříve TOP 09) pak přišel s variantou úplného odklonu od Opencard a její nahrazení zcela novým projektem, který by měl Prahu vyjít pouze na desítky milionů korun.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) pak stále nevyloučila ani návrat k papírovým kuponům na MHD, alespoň na přechodnou dobu.