„Projekt začal před rokem, od léta do konce minulého roku odcestovalo domů devět lidí, letos už dalších čtyřiadvacet, většinou cizinců,“ uvedl Vladislav Král, který vede odbor bezpečnosti na boleslavském magistrátu.

Šlo podle něho o osmnáct Slováků, pět Poláků, dva Rumuny, jednoho Ukrajince a sedm Čechů. „Spolupracujeme s ambasádami jednotlivých zemí. Například pro dvojici Rumunů hned druhý den poslali z ambasády auto, vystavili jim náhradní doklady a dopravili je zpět do vlasti,“ dodal Král.

Řada lidí přichází do Mladé Boleslavi za prací, což některým z nich nevyjde nebo pouze dočasně. Souhrou okolností se z nich pak stanou bezdomovci. Na návrat domů nemají peníze, navíc mnohdy propadnou alkoholu nebo drogám. „Řada z nich jistě na ulici být nechce, jen už nemají dost síly, prostředků ani vůle řešit odjezd. Řešením je nabídnout jim jízdenku do jejich domoviny,“ poznamenal Král, podle kterého se zatím nestalo, že by se někdo z lidí, kteří odcestovali, vrátil zpátky.