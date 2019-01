Mladá Boleslav - Znovu udeřily mrazy a tak je v Mladé Boleslavi opět otevřený stan pro lidi bez přístřeší. „Vzhledem k mrazivému počasí jsme stan znovu zprovoznili v pátek 18. ledna, během víkendu zde přespalo dvacet lidí,“ uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková, která má sociální oblast na starosti.

Stan pro bezdomovce v Poplužním dvoře. | Foto: Město Mladá Boleslav

Kromě stanu ve městě lidem bez domova také pomáhá organizace Naděje. Přesto se stále najdou tací, kteří možnosti nevyužívají.

Fungování stanu je závislé na počasí. Zatím to vypadá, že by měl být v provozu až do čtvrtka 24. ledna, dále se uvidí podle toho, jestli silnější mrazy pominou nebo budou pokračovat i nadále.

„Kapacita stanu je maximálně 15 lůžek, jde navýšit tím, že se přidají židle. Někdy je stan obsazený plně, jindy ho využije tak 7 až 8 lidí. Z 99 procent se jedná o lidi cizí státní příslušnosti. Na místě je také jeden člověk z Compagu, který připravuje lůžka, vyhřátí a vytopení stanu,“ uvedla Kašpárková.

Stan se otevírá, když jsou mrazivé noci. Kvůli zaměstnanci Compagu, který jej obsluhuje, je nutné, aby se dopředu také našel člověk, který se na místě postará o bezpečnost. „Předem, když víme, že budou mrazivé noci a stan bude otevřený, tak tam povoláme také zaměstnance bezpečnostní agentury, proto aby částečně dohlížel na klienty stanu a zároveň ochránil obsluhu, jedná se o určitý bezpečnostní prvek,“ vysvětlila náměstkyně.

„Hlídač“ ovšem podle Kašpárkové nesmí být žádné malé a hubené tintítko, ale muž, jehož postava hned na první pohled budí jasný respekt.

JAK TO MÁ NADĚJE

Pomocnou ruku bezdomovcům podává také společnost Naděje. I v jejich noclehárně mohou lidé bez domova v mrazech přespat. „Jedná se o 16 lůžek, máme i přistýlky a potom další možnost vyhřívaných židlí, kdy v denní místnosti uživatel stráví noc sice v sedě, ale v teple a bezpečí,“ popsala fungování Milena Havrdová, oblastní ředitelka Naděje.

V noclehárně panuje nulová tolerance alkoholu. „Je tam jeden pracovník, obvykle žena a může se stát, že pod vlivem omamné látky, může v průběhu noci dojít ke konfliktu,“ dodala ředitelka.

V denním centru už se tolerance alkoholu prý tolik neřeší a nehlídá, záleží na chování každého jednotlivce a slouží tam najednou také více zaměstnanců.

Možná i kvůli tomu, že by si museli odpustit alkohol, jsou někteří bezdomovci pořád raději na ulici. Městská policie se s nimi potýká dnes a denně. Jeden takový případ se stal například v neděli krátce před desátou dopoledne, kdy jedna z mladoboleslavských obyvatelek policistům oznámila, že na náměstí Míru leží nějaký muž na zemi pod keřem. „Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o známého bezdomovce české národnosti. Po probuzení muže se hlídka zeptala, co zde dělá a jestli nepotřebuje nějakou pomoc. Muž odpověděl, že dospává,“ uvedl velitel strážníků Tomáš Kypta.