Bělá pod Bezdězem - Na domech v Lidové ulici číslo popisné 776, 777 a 778 se významně podepsal zub času. Město to však takhle nechce nechat. Chce byty proto co nejdříve rekonstruovat a lidem, kteří v nich platí nájemné, dopřát komfortní bydlení.

Rekonstrukce. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michaela Rozsypalová

Jak se ale zdá, cesta k cíli nebude vůbec jednoduchá.V současné době má radnice schválenou studii od zastupitelů, což je prvotní krok k tomu, aby zde mohli začít dávat dohromady projekt.

Osm neobydlených

„V tento moment je osm bytů neobydlených. Jsou v tak špatném stavu, že potřebují okamžitý zásah," sdělil starosta Bělé Milan Lomoz.

Poznamenal, že z rozpočtu na všechny stavební práce nedosáhnou. Proto se budou snažit získat dostupné dotace. Podle něj v tuto chvíli přichází v úvahu Nová zelená úsporám, která podporuje investice do starších nemovitostí.

„Je potřeba udělat vše, to znamená plášť, střecha, vyměnit okna, zavést ústřední topení. Uvažujeme například o tepelném čerpadle a plynofikaci," seznámil starosta s budoucími pracemi zastupitelé, kteří měli před sebou naskenovanou studii.

Na exteriéry by město rádo čerpalo dotace, na zásahy v interiérech by muselo najít finanční prostředky v rozpočtu.

„Bez dotací nemá cenu pouštět se do rekonstrukce. Bylo by to pro nás ekonomicky nevýhodné," připustil starosta. Podle stávajícího plánu by mohlo vzniknout třiadvacet bytů a to včetně nových, které budou pod střechou, tedy v podkroví. Když na každý z nich počítá město s milionovou investicí, muselo by sehnat milionů hned třiadvacet.

Zateplení bytových domů

Pomoc by Bělé mohla například výzva na zateplení bytových domů. Plusem města je, že chce vyměnit způsob topení, které dosud v bytech funguje. Chce totiž ve všech bytech a ve všech místnostech zavést ústřední topení. Dosud mají nájemníci jen lokální. Tento krok samozřejmě přispěje ke snížení emisí a zlepšení životního prostředí.

Milan Lomoz zastupitelům také doporučil, aby se seznámili se všemi programy a plány, které město chystá. Město potřebuje mít včas připravené projektové dokumentace, aby je mohlo vyndat ve chvíli, kdy bude otevřena výzva pro podávání žádostí o dotace.

Částka třiadvacet milionů, se kterou město počítá jako nutnou investicí na revitalizaci bytů, se nelíbila opoziční zastupitelce Květuši Vernerové: „Když se ve zprávě píše, že je špatný technický stav základů, soklu a podobně, bude předkládaná suma řešit stávající situaci? Nemáte připravenou například další variantu, kdy by se celý dům zboural a postavil nový? Podle stavu, do něhož se budova v současnosti dostala, nebudou práce úplně jednoduché," ptala se Květuše Vernerová Milana Lomoze.

Ten však našel logickou odpověď. „Pokud do akce skutečně půjdeme, musíme z této sumy udělat dům, který tady bude stát minimálně padesát let. Teď jsme ve fázi studie. Až budeme mít v ruce hotový projekt, přečteme z něj detailní náklady," vysvětlil na adresu zastupitelky.

Odhadl také, že pokud by se město uchýlilo ke stavbě úplně nových bytů, milion by mu zřejmě stačil jen na nějaký malý. I tak jde ale o složitou ekonomickou otázku. „Při nastavení nájmů tak, jak jsou, se návratnost počítá zhruba do dvaceti let, což je z hlediska ekonomiky dost riskantní," myslí si Milan Lomoz.