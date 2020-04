ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Mamka mne požádala, jestli bych přišla natáčet a jelikož jsem doma neměla moc co na práci, tak jsem na to přistoupila,“ popsala dívka, která je sama ještě žákyní jedné z boleslavských základních škol a po prázdninách by ráda šla na jedno místních gymnázií.

S natáčením a střihem videa už má Alžběta zkušenosti. Takže tvorba videí pro školu je pro ni hračka i zábava. „Je to fajn. Jsme tady se skvělou partou lidí a je to zábava,“ hodnotí dosavadní práci dívka.

Alžběta, která má za sebou už více než dvě desítky videí, je ale i v normálních časech velmi aktivní. Věnuje se vskutku nevšedním věcem. Ochotnicky hraje v Divadélku na dlani. Se svým otcem a sestrou chodí sázet stromy do lesa. Je to jejich dobrovolná aktivita, na které se domluvili s Lesy České republiky. Doposavad stihli vysadit dva tisíce stromů.