Benátky rozjíždějí Mobilní rozhlas

Město Benátky nad Jizerou začalo využívat nový informační kanál, takzvaný Mobilní rozhlas. Moderní novinku nyní představuje místním, aby věděli, co a jak funguje. V dnešní době je totiž na pováženou pouštět důležité informace jen tak do éteru. Každý by je přeci jen nemusel slyšet. Všichni uživatelé mobilních telefonů nyní tedy mají velkou výhodu.

Benátky rozjíždějí Mobilní rozhlas. | Foto: DENÍK/Zuzana Zelenková

Celá záležitost funguje velmi jednoduše. Stačí se registrovat na speciálních internetových stránkách (což lze provést i na počítači): www.benatky.mobilnirozhlas.cz, díky kterým bude každý moci přijímat aktuální novinky přímo do svého přístroje. Důležité novinky pak chodí zájemcům úplně zdarma a to formou smsek, e-mailů, anket nebo aplikací pro chytré telefony. Na zmíněných stránkách stačí zadat své telefonní číslo a zmáčknout tlačítko „Zaregistrovat se zdarma". Poté vás stránka vybídne k tomu, abyste zadali ověřovací kód, který během několika málo sekund přijde do SMS zprávy. Po zadání zájemce vyplňuje údaje, povinné je jméno a příjmení, adresu vyplňovat nemusíte. Kdo chce být informován také mailem, ten jej nezapomene vyplnit.

Autor: Zuzana Zelenková