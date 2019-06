Benátky nad Jizerou – Jedna z nejdůležitějších benáteckých tepen, ulice Pražská, je uzavřená. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce, která si také vyžádá velmi mnoho času. Místem momentálně nejezdí ani autobusy.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

V první etapě (hranice obce Dražice – křižovatka ulice Pražská – odbočka Kbel), která potrvá do srpna letošního roku, bude opraven úsek o celkové délce 1,9 kilometru. Na to naváže druhá etapa (křižovatka ulice Pražská – odbočka Kbel, až po křižovatku ulice Pražská a ulice 17. listopadu), která by měla pokračovat od srpna až do konce roku. Rekonstrukcí v té době projde úsek o délce 1,6 kilometru.