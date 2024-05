Nová silnice je propojkou silnic vedoucích z města do Jiřic a do Strak. Sloužit bude především tranzitní dopravě směřující do a z veřejné skládky a do benátecké průmyslové zóny. „Díky stavbě, kterou zajišťuje dodavatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, bude významně odlehčena doposud značně zatěžovaná část města od exhalací a nadměrného hluku z těžké nákladní dopravy,“ píše kraj ke stavbě, která bude stát přes 95 milionů korun a dokončena má být letos na podzim.