V první vlně rozdala radnice během jednoho víkendu 1200 modrých popelnic na papír a 1200 žlutých na plasty a nyní dokupuje další. „Lidé vše dostali zadarmo, třídí doma, svozová firma přijede jednou za měsíc před jejich dům a vyveze odpad,“ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Náklady na pořízení nádob z velké části pokryla dotace Státního fondu životního prostředí. Dosáhla výše 2,18 milionu korun, celkové náklady pak byly zhruba 2,34 milionu korun.

O vývozech odpadu se občané Benátek nad Jizerou mohou dozvědět skrze aplikaci Mobilní rozhlas. Ta informačně funguje nejen ze strany radnice k lidem, ale i naopak.

„Považuji to za dobrou komunikaci mezi městem a konkrétními lokalitami. Funguje to ale i obráceně. Když třeba svozová firma neodveze včas odpad, tak lidé nemusí psát nebo telefonovat na úřad. Stačí zmáčknout tlačítko v aplikaci, pověřený pracovník to přijme a může zavolat svoz,“ zdůraznil Bendl.