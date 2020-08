„Jde o rekonstrukce, které probíhají čistě z rozpočtu našeho města. Program regenerace památkové zóny se na to nevztahuje,“ popsal starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl. Ten právě před nedávnem představil křížky, boží muka i kapličku, které byly opraveny v poslední době, tedy už za jeho starostování.

„Bylo nám jich líto a tak na ně dáme každý rok peníze z rozpočtu města. Dělají nám to většinou restaurátoři, odborníci. Nebývá to tedy vůbec levné,“ upozornil Bendl. Každý rok tak některé z těchto památek dají Benátky dohromady.

Ceny se podle Karla Bendla pohybují ve výši desítek, ale až stovek tisíc korun. Oprava takového jednoho křížku pod vedením restaurátora může vyjít kolem 40 až 50 tisíc korun, kaplička na 200 až 300 tisíc.

Obvykle si město k opravám také najde nějakou vhodnou příležitost. Například v loňském roce šlo o pamětihodnosti, které se nějakým způsobem vztahovaly k výročí 100 let Československa. V letošním roce jde vyloženě o poutní záležitosti.

„Na poutě už se sice nechodí, lidé církevní poutě nekonají, ale ta místečka, na nichž zastavovali, ty nám zůstaly,“ upozornil Bendl s tím, že nyní přeci jen není jasné ani to, jestli se situace do budoucna třeba nezmění a lidé by jednou mohli znovu začít poutě vykonávat.

„To co jsme převzali od předků, musíme odevzdat našim potomkům. Pokud se nám to mezitím kazí, nebo to podléhá zubu času, tak to vylepšujeme. Je to proto, aby pro budoucí pokolení zůstaly památky,“ doplnil Bendl.

Benátky nejsou jediné

Těmto drobným památkám se věnuje ale také například Mladá Boleslav. Na opravu křížků, polních cest či drobných pamětihodností město Mladá Boleslav, podobně jako Benátky, nemá žádný speciální program.

„Prostřednictvím odborů školství, kultury a tělovýchovy, správy majetku města a dopravy a silničního hospodářství eviduje a průběžně zajišťuje opravu. Naopak nemůže opravovat komunikace či drobné památky, které nejsou v majetku města,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

V minulých letech nechalo město opravit například pomník na paměť vojínů padlých za sedmileté války na kraji lesa na Radouči, torzo Božích muk v blízkosti bývalé dětské nemocnice či pamětní desku Karla Havlíčka Borovského v parku Štěpánka.