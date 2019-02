Benátky nad Jizerou - Benátečtí budou moci od neděle 26. března využívat další autobusy pražské integrované dopravy. Znamená to, že se jim zjednoduší přímé cestování do sousedního regionu, tedy do Milovic, Strak a Nymburka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

První část integrované dopravy se uskutečnila už minulý rok v létě na linkách do Lysé nad Labem. Konkrétně se týkala autobusů označených PID 431 a 434.

Jenže nedělní změna zamíchá právě s posledně jmenovanou linkou. Číslo 434 bude patřit nové lince, která přímo spojí Benátky nad Jizerou s Nymburkem přes Jiřice, Milovice a Straky. Podle informací, které uvádí benátecký zpravodaj, od neděle pojede celkem sedm spojů z Benátek a šest do Benátek. Spoje pojedou od rána až do zhruba devatenácti hodin.

Čtěte také: Ceny pohonných hmot ve středních Čechách mírně klesly

Nové označení dostane i původní linka do Lysé nad Labem. Nebude už platit číslo 434, ale nové 442. Dosavadní jízdní řád ani stávající dopravce se nezmění.

Na Mladoboleslavsko zajíždí integrované autobusy už několik let. Vozí cestující do Skorkova, Sojovic a Mečeříže, kam se rozšířila z Brandýsa.

Současný rozvoj přivede autobusy i do dalších obcí, například do Lipníka, Struh, Všejan, Čachovic a Vlkavy. Co se týče linky z Nymburka do Benátek, jde původně o linku z Nymburka přes Dvory a Čilec do Strak a Milovic, která je prodloužená přes Jiřice právě do Benátek. Dobré spojení získají i cestující, kteří pojedou přes Jiřice do Benátek. K dispozici dostanou patnáct spojů tam a zpět.

Čtěte také: KRÁTCE: Co se děje na Boleslavsku?