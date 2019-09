/FOTOGALERIE/ Muzikanti, tance, krásné počasí a všude spousta vůně. V Bělé pod Bezdězem se slavilo posvícení v městském parku na náměstí, ale i na okraji města. Zatímco v parku mohli návštěvníci vidět a slyšet dechovou kapelu Krajanka a po delší době také soubor lidových tanců z Malé Bělé Furiant, na okraji města děti řádily na řetízkovém kolotoči a pouťových houpačkách.

Víkendové posvícení v Bělé pod Bezdězem | Foto: Petra Ondráčková

V parku byl ale program zajištěn od dopolední desáté do pozdního odpoledne. Miláčky dětí, které bylo možné hladit, se stali dravci Daniela Dobrkovského. Zbytek dne prolnuly veselé písničky staropražské Hašlerky, tance z 30. let 20. století v podání taneční skupiny The Wings z Liberce a samozřejmě nechyběla ani kejklířská vystoupení.