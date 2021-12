Město v rámci proměny odpadového hospodářství zavádí pytlový sběr dům od domu. Místní tak získali pohodlnější systém třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. „Naším záměrem bylo získat co nejvíce konkrétních informací o odpadech. To se povedlo, a tak můžeme nastavovat další kroky, díky kterým bude odpadové hospodářství města efektivnější,“ řekl starosta města.