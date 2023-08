Město Běla pod Bezdězem chce vrátit život na své pozemky U Střelnice. Jak využít prostor, který býval oblíbeným odpočinkovým a volnočasovým místem, mu mohou nyní pomoci navrhnout sami občané.

Radnice v Bělé pod Bezdězem chce oživit pozemky U Střelnice. Občané mohou posílat své návrhy do konce října. | Foto: FB/Bělá pod Bezdězem

„Pozemky města U Střelnice leží ladem. Přitom to bývalo krásné, volnočasové a odpočinkové místo, kde byl například tenisový kurt, hrál se tu nohejbal nebo zde probíhala dopravní výuka našich dětí. Chceme na Střelák vrátit znovu život a smysluplně využít pozemky, které patří městu tak, aby sloužily dětem, veřejnosti k odpočinku, ke sportovním aktivitám a naší škole a školce,“ předeslal ve svém vyjádření na Facebooku Bělé pod Bezdězem její místostarosta Dušan Hýbner.

Prostory takzvaného Střeláku podle něj nabízí různorodé možnosti - především s ohledem na sportovní vyžití. „Máme určité představy, co bychom mohli na těchto pozemcích, za využití případných dotací nebo financí města, vybudovat, ale zajímal by nás především názor občanů,“ konstatoval místostarosta.

Radnice proto nyní vyzvala obyvatele města, aby do konce října posílali své návrhy, v co by se nynější zarostlé a nevyužité prostory měly změnit. „Jedná se především o pozemky kolem budovy, kde dnes sídlí rybáři, stolní tenisté a skauti. Chtěli bychom určitě zachovat a zrenovovat dopravní hřiště, aby sloužilo bělským a případně okolním školám pro dopravní výuku a naši žáci nemuseli dojíždět do Mladé Boleslavi,“ podotkl Hýbner

Důležitá je myšlenka i cena

Své návrhy mohou občané podávat do 31. října na e-mail hybner@mubela.cz. Došlé vize budou následně vyhodnoceny a ty vybrané poslouží pro vyhotovení studie k využití této lokality. Místostarosta na Facebooku naznačil, že město je otevřené různým myšlenkám. Ať už realizaci více věcí, nebo i jedné, která využije celý prostor. „Pochopitelně zde budeme limitováni platnými regulativy území a ekonomickou stránkou věci. Bude záležet na tom, kolik financí na realizaci seženeme nebo budeme moci uvolnit z rozpočtu města. Každopádně každý rozumný a finančně zvládnutelný návrh nás zajímá,“ podotkl.

První nápady se prý již objevily: šlo o lanový park na přilehlé stráni, oživení tenisového kurtu, vytvoření oploceného hřiště na malý fotbal či basketbal i další sporty nebo pumptrack na kola a kolečkové brusle.